شكرا لقرائتكم خبر عن «واجهات الشرقية البحرية».. مقصد المتنزهين في المواسم والأعياد والان نبدء بالتفاصيل

شهدت الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من الزوار للاستمتاع بأجواء البحر والحدائق والفنادق وأماكن لهو الأطفال.

واجتذبت الواجهات هواة المشي والرياضات البدنية الأخرى من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الأعمار، في الهواء الطلق، خاصة مع الاهتمام المتزايد من أمانة المنطقة بتطوير وتهيئة المرافق الترفيهية وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء.

واستمتع مرتادو الواجهات في الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، خاصة الأطفال بالألعاب الترفيهية والشواطئ، والمتنزهات والساحات الخضراء والزهور الموسمية، والتي عادة ما تكون نقطة جذب للأسر خصوصًا الفترة المسائية مع غروب الشمس.

ورصدت ”الخليج 365” توافد الأسر والأطفال والشباب على امتداد كورنيش الخبر، للاستمتاع بالطبيعة التي تمزج جمال البحر بالمسطحات الخضراء، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «فيروس» كورونا المستجد.