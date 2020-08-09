شكرا لقرائتكم خبر عن «خارطة طريق» لعودة 113 ألف موظف للمدارس بأمان والان نبدء بالتفاصيل

يعود أكثر من 113 ألف موظف وموظفة إلى المدارس ومكاتب التعليم، الأحد 26 ذي الحجة لمقار أعمالهم، تمهيداً لعودة المعلمين في الرابع من شهر محرم المقبل، موعد بداية الموسم الدراسي الجديد، وفق خيارات دراسية متعددة، يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح مشرفون وإداريون من إدارات التعليم لـ«اليوم» أن الوزارة ستعلن قريباً عن بروتوكولات وقائية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع والعودة بـ«حذر وأمان» للجميع، مشيرين إلى وجود خارطة طريق تدار بها العملية التعليمية لمواجهة جائحة «كورونا».

تحقيق الأمان

وقال المشرف التربوي بتعليم الأحساء عدنان الدريويش إن عجلة الحياة المدرسية ستعود من جديد بعد معاناة امتدت لشهور بسبب جائحة «كورونا»، مشيرا إلى أن الالتزام بالبروتوكولات الصحية سيحقق الأمان للجميع خلال الموسم الدراسي.

متطلبات السلامة

وبيَّن محمد المطيري، الإداري في إحدى مدارس جدة، أن عودة الهيئتين الإدارية والإشرافية في المدارس ومكاتب التعليم ستكون وفق بروتوكولات معينة وإجراءات وقائية تحفظ سلامة الجميع، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن عن كل التفاصيل المتعلقة بعودة الطلاب للمدارس وفق آليات معينة تضمن الحفاظ على السلامة العامة للجميع، إضافة إلى توفير متطلبات السلامة من معقمات وكمامات وتباعد اجتماعي للحماية من «الجائحة».

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تجهيز المدارس

وأضاف سعيد آل دعكن، قائد مدرسة بعسير إن عودة الإداريين والمشرفين والقيادة المدرسية إلى مواقع العمل، ستكون وفق أعلى درجات الحماية والأمان، مشيرا إلى تهيئة المدارس بشكل يضمن أمن وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

المنصات التقنية

وكانت إدارات التعليم الـ 47 في المملكة قد شكلت لجانا إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل المنظومات والمنصات التقنية، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

ومن المقرر أن تشمل خيارات «التعليم» بروتوكولات متنوعة تحقق السلامة والحماية لكل العاملين في الميدان التعليمي والطلاب.