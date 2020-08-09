شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطن سقط في منحدر جبلي بميسان والان نبدء بالتفاصيل
أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ميسان، مواطنا، سقط في منحدر جبلي، بمركز السحن، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغا بسقوط مواطن في منحدر جبلي. وبين أنه جرى على الفور تحريك فرق الإنقاذ للموقع، والوصول للشخص المصاب في موقع وعر وخطر، يبعد مسافة 3 كم تقريبا عن آخر نقطة تصل إليها الآليات.
وأضاف أن المواطن في العقد الخامس من العمر وقد تعرض لإصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنزاله من الجبل لفرق الهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.
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