شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1492 مصابا يرفع التعافي من كورونا إلى 250440 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 1492 حالة تعاف جديدة، من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 250.440.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 1469 إصابة جديدة، ترفع الحالات المؤكدة في المملكة إلى 287.262، من بينها 33.692 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و1828 حالة حرجة، مشيرة إلى أن أغلب المصابين في حالة صحية مطمئنة.

وأضافت إنه جرى تسجيل 37 وفاة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 3130، مشيرة إلى إجراء 60.846 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.