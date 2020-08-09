شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الافتراش العشوائي والتعديات بحراج المعيصم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية م. محمد العصيمي، أنَّ الفرق الرقابيّة أزالت تعديات المحلات على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيراً إلى تنظيف ساحات الحراج من المُخلَّفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.
وأكَّد «العصيمي» أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات غير الملتزمة بالاشتراطات.
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