شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 آلاف طن نفايات خلال إجازة «الأضحى» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة الرقابة الصحية بالجوف، 7 منشآت وحررت 45 مخالفة، فضلا عن مصادرة 120 طبق حلوى مجهولة المصدر، إضافة إلى إغلاق 43 بلاغا، وذلك خلال 872 جولة رقابية، في عيد الأضحى المبارك.

وأصدرت الأمانة خلال تلك الفترة 27 رخصة بناء، منها 21 سكنية، و3 تجارية، و2 سكني - تجاري، ورخصة واحدة حكومية.

كما أصدرت إدارة الرخص المهنية 282 رخصة تجارية، وأنهت نقل ملكية 22 رخصة، و52 طلب رخصة قديمة، إضافة إلى إلغاء 5 رخص وتعديل 4 وتجديد 2.

وأنهت إدارة الكهرباء والإنارة صيانة 8 متنزهات، و479 وحدة إنارة، و50 محولا، فيما أنجزت إدارة صيانة الطرق والمرافق سفلتة 15 ألف م2، ورصف 1500 م2، إلى جانب ترقيعات حفر بمساحة 2500 م2.

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ورفعت إدارة النظافة 7846 طنا من النفايات، وأكثر من 3 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء، وذلك من خلال 662 كادرا، و119 آلية ومعدة، إلى جانب تطهير وتعقيم 325 موقعا، وتنظيف وتطهير 495 موقعا من مخلفات الذبائح.

وأنهت الإدارة العامة للإصحاح البيئي تطهير عدد من الحاويات باستخدام 216 لتر معقمات، و75 لتر «رذاذ متناهي»، فيما نفذ مختبر أمانة الجوف 72 جولة، أسفرت عن فحص 458 عينة، منها 447 سليمة و11 غير سليمة، كما تم إتلاف 68 كيلو من الخضار والفواكة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان، حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في كافة الأنشطة التابعة للأمانة.