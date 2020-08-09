شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار «تطمن».. إغلاق أول مركز لسحب عينات «كورونا» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة مستشفى القطيف المركزي، أمس، أول مركز لسحب عينات فيروس «كورونا» بالمملكة، والذي أنشئ في مركز دارين بمحافظة القطيف خلال مارس الماضي.

وأوضح مدير المستشفى د. رياض الموسى أن المركز افتتح في 7 مارس 2020 كأول مركز صحي لسحب العينات بالمملكة مع بداية الجائحة، مشيرا إلى أن المركز أدى، خلال 5 شهور، دورا كبيرا في مكافحة انتشار الفيروس وفحص المواطنين والمقيمين.

وبين أنه جرى سحب عشرات الآلاف من العينات، مشيرا إلى وصول دوام المركز تدريجيا لـ 24 ساعة، ثم انخفض إلى 16 في اليوم بحسب الازدحام والحاجة.

وبين «الموسى»، أنه جرى توفير كل الخدمات الممكنة لراحة المراجعين وتنظيم العمل بشكل استثنائي، وكان من أكثر المراكز على مستوى المملكة في كثافة الأداء، مشيرا إلى وصول العينات في اليوم إلى 400، ومع تحسن الأوضاع وافتتاح عيادات «تطمن» في مركز صحي العوامية و«عنك» وغيرهما، انتهى دور المركز في سحب العينات، ليواصل خدماته الطبية الأخرى، مع استمرار الخدمات المرتبطة بالجائحة سواء كان سحب العينات أو الكشف على المرضى أو المصابين بالفيروس في عيادات «تطمن».

وقدم مدير المستشفى الشكر لفرق العمل، على جهودهم الجبارة، سواء في عمليات سحب العينات أو بفرق التقصي في الأحياء والمجمعات السكنية، أو غيرها.