شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين الأسرة الغارقة في وادي رنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رنية، أمس، من انتشال جثة طفل غرق بمستنقع في وادي تربة، بعد يومين من انتشال جثماني والديه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن مركز العمليات الموحدة بالمنطقة تلقى بلاغاً، مساء أول أمس، بغرق عائلة في وادي رنية، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وتبين غرق عائلة مكونة من 3 أشخاص تم انتشال جثتي الأب والأم من قبل المتواجدين، بينما تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثة الطفل أمس.