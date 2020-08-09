شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإغاثة بلبنان: المملكة تمد يد الخير لنا في السلم والحرب والان نبدء بالتفاصيل

قدم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامنا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت. ونوه اللواء الركن خير، بعد وصول أولى طلائع الجسر السعودي للجمهورية اللبنانية حاملة مساعدات إنسانية عاجلة، بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال: إنها ليست المرة الأولى التي تمد فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السلم والحرب حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه وهي اليوم تقف مجددا إلى جانب لبنان في محنته.

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