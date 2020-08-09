شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 320 منشأة مخالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

غرمت أمانة العاصمة المقدسة 320 مُنشأة مُخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال زيارتها لـ 700 مُنشأة غذائية خلال شهر ذي الحجة الجاري.

وبين رئيس بلدية العمرة الفرعية م. حمدي قدح، أنه جرى تحرير مُخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومُصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأضاف إنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 320 مُنشأة مُخالفة للاشتراطات، لافتاً إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 1900 كيلوجرام من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها.

وأكد تكثيف الجولات على المنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية، والحرص على تقديم غذاء صحي آمن للجميع.