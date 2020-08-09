شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 404 عينات أغذية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المدينة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي منذ بداية الأسبوع الماضي 2050 جولة رقابية ميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها.

وتمكنت الأمانة خلال الجولات الرقابية من تحرير 754 إشعارا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، كما أغلقت 55 منشأة وسحبت 404 عينات من الأغذية لفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي وجرى تعقيم وتطهير 40 موقعا و8044 آلية ومعدة، كما جرى رفع 10976 طنا من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.