شكرا لقرائتكم خبر عن 65 % من قضايا محاكم الدمام «مطالبات مالية» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد القضايا العامة الواردة في المحاكم الابتدائية بمدينة الدمام خلال الـ5 أشهر ونصف الشهر الماضية نحو 6970 قضية، تصدرتها قضايا المطالبات المالية بنسبة 65.1% بحوالي 4537 قضية.

وجاءت في المرتبة الثانية قضايا العقارات بنسبة 10.6% وبحوالي 741 قضية، وقضايا النزاعات الأخرى ثالثة بحوالي 610 قضايا وبنسبة 8.8% من إجمالي القضايا، فيما حلت قضايا منقول في المرتبة الرابعة بنسبة 7.1% وبعدد 495 قضية، وتليها القضايا المرورية بنسبة 5.9% بحوالي 408 قضايا، وبلغت قضايا الاستحكام وما يلحق بها نحو 98 قضية بنسبة 1.4%، وقضايا الطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة حلت بالمرتبة السابعة بحوالي 59 قضية وبنسبة 0.8%، وبلغت قضايا الإثباتات العامة 0.3% بحوالي 22 قضية.

وأشارت المؤشرات العدلية إلى إنهاء حوالي 120 قضية حتى منتصف الشهر الحالي، إذ بلغت القضايا التي استقبلتها المحاكم في شهر رجب حوالي 457 قضية تم إنهاء حوالي 13 قضية، أما في شهر شعبان فبلغ عدد القضايا قضية واحدة، وفي شهر رمضان الماضي بلغت القضايا الواردة في المحاكم حوالي 130 قضية تم إنهاء قضية واحدة، فيما بلغت القضايا في شهر شوال حوالي 550 قضية وتم إنهاء قضية واحدة، وفي شهر ذي القعدة بلغ عدد القضايا حوالي 534 قضية، وتم إنهاء 3 قضايا، أما في الشهر الحالي فبلغ عدد القضايا حوالي 29 قضية.