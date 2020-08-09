شكرا لقرائتكم خبر عن أم الساهك.. أحياء وشوارع بلا عناوين والان نبدء بالتفاصيل

تفتقد شوارع وأحياء مركز أم الساهك بمحافظة القطيف لوحات إرشادية تحمل الأرقام أو المسميات، رغم المطالب العديدة والمتكررة منذ سنوات، فالمتواجد في أحيائها لا يعرف أين هو، والعابر بشوارعها لا يدري إلى أين يتجه، وتكمن الأهمية حينما يصف أحد المواطنين لجهة حكومية كالدفاع المدني أو الإسعاف موقعا محددا لمعرفة موقعه.

وأوضح المهندس والمتخصص بالهندسة المدنية مبارك الهاجري أن تسمية الشوارع والأحياء والترقيم حلم لم يتحقق رغم المطالب المتكررة عليه، لافتا إلى أنهم ناشدوا مرارا المجالس البلدية المتعاقبة بمحافظة القطيف، ومركز أم الساهك، وبلدية صفوى، وعقدنا لقاءات في البلدية مع المجلس البلدي في دورته الأولى حول ذلك، ولكن إلى يومنا لم يتحقق شيء.

ولفت الهاجري إلى أن الداخل إلى مركز أم الساهك وبلداتها التابعة لها ضائع بسبب غياب تسميات الشوارع والأحياء في مركز يقطنه أكثر من 20 ألف نسمة، فلا توجد إلا لوحة واحدة يتيمة مكتوب عليها أم الساهك فقط.

وأكد حربي الهاجري أن ترقيم المنازل مهم للغاية، مبينا أن أهمية تسمية الشوارع والأحياء تكمن عند وقوع لا سمح الله حادث ما، ويتم الاتصال بالجهة الحكومية المعنية، سواء كان ذلك للإسعاف، أو للدفاع المدني. مضيفا إن تسمية الشوارع والأحياء هوية ضرورية، فالجيل الصاعد أصبح لا يعرفها، وما أن تصف له شارعا أو حيا يجد صعوبة في ذلك، كما أننا نعاني كثيرا عندما نريد وصف موقع سواء كان منزلا أو شارعا لشخص من خارج أم الساهك.

وأكد مصدر ببلدية محافظة القطيف أنه يتواجد هناك مشروع لتسمية الشوارع في مركز أم الساهك ولكنه متوقف حاليا.