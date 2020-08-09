شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعمين مخالفين للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية التابعة لبلدية غرب الدمام، مطعمين مخالفين للاشتراطات. وأوضحت البلدية أن إدارة صحة البيئة رصدت بالمطعمين تدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول المواد الغذائية وتشغيل عمالة لا تحمل الشهادات الصحية وذلك خلال الجولات الرقابية على المطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات.

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