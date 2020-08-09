شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام 3 شاحنات مخالفة برفع 3 آلاف م3 أنقاضا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف 3 شاحانات مخالفة تفرغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة في مخالفة صريحة للأنظمة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أنه تم رصد المخالفات من قبل إدارة النظافة في بلدية تاروت، حينما كانت الشاحنات ترمي الأنقاض والمخلفات بحي الجامعيين في تاروت، مشيرا إلى حجز الشاحانات وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها برفع 3000 متر مكعب من الأنقاض من الموقع.

وحذرت البلدية من رمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدة عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.

وذكر أن البلدية تواصل حملتها في رفع الأنقاض مجهولة المصدر ومسح الساحات ورفع السيارات المهملة من حي الجامعيين التركية الصناعية بتاروت ضمن جهودها لتحسين المشهد البصري بالمحافظة.

وأكد أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة، التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، وداعيا كل المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم الطوارئ «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.