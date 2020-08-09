استحداث 4 «مضامير مشاة» تواكب مبادرة أنسنة المدن

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ويأتي في مقدمة مضامير المشاة، مشروع تطوير مضمار المشاة المحاذي لمبنى الأمانة بطول 2 كم، حيث تم إنجاز ما يقارب 90% من أعماله، إضافة إلى ممشى طريق الملك سلمان «طريق الظهران» وممشى جديد أسفل جسر تقاطع طريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد «الدائري الضلع الشرقي»، كما تستعد الأمانة لإنشاء ممشى حول سوق الأربعاء الشعبي، الذي يأتي ضمن مشروعها في تأهيل وتطوير السوق.
وأشار م. العوفي إلى أن مشاريع المشاة تتضمن تركيب مقاعد للجلوس مع التشجير والأحواض الزراعية بأشكال وأحجام مختلفة، ومحطات للألعاب الرياضية بكافة أنواعها، ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، كما روعيت وسائل السلامة ومطابقة أحدث تقنيات التنفيذ الفنية، إضافة إلى تأمين مواقف للسيارات، ليسهل على مرتادي المضمار الوصول بشكل آمن.
وأبان بأن مشاريع المشاة تستهدف تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، وكذلك كون المضامير أحد العناصر المهمة في المدن لإبراز الجانب الاجتماعي والبدني لقاطني المدينة، ويتمثل ذلك في تشجيع الساكنين على ممارسة رياضة المشي وبالتالي تعزيز البعدين الاجتماعي والنفسي في حياة الناس مما يحقق التفاعل الإيجابي بين المدينة وساكنيها.
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