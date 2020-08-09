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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. حيث سيطرت كارثة مرفأ بيروت على المشهد الأسبوعي، بحجم الدمار الهائل البشري والمادي الذي خلفه الانفجار في العاصمة اللبنانية، وعلى الرغم من تأثر بقاع أخرى في الكرة الأرضية بكوارث طبيعية متنوعة إلا أنها تضاءلت جوار كارثة لبنان.
1- صوامع القمح آخر ما تبقى صامدًا قليلاً في مرفأ بيروت المدمر.
2- صورة من القمر الصناعي تظهر حفرة كبيرة خلفها الانفجار الضخم الذي هز بيروت.
3- صورة توثق حجم الدمار الهائل الذي خلفه 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
4- الدمار الهائل طال أيضًا المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت.. فشرد الأسر والأطفال.
5- شرطي يسارع لمد يد العون لسائق تقطعت به السبل أثناء العاصفة الاستوائية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
6- حرائق غابات هائلة تضرب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
7- مياه الفيضانات تغمر إحدى الحدائق في العاصمة الكورية سيول.
8- البدر في تمامه في سماء غلاستونبري في إنجلترا.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 02:04 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. حيث سيطرت كارثة مرفأ بيروت على المشهد الأسبوعي، بحجم الدمار الهائل البشري والمادي الذي خلفه الانفجار في العاصمة اللبنانية، وعلى الرغم من تأثر بقاع أخرى في الكرة الأرضية بكوارث طبيعية متنوعة إلا أنها تضاءلت جوار كارثة لبنان.
1- صوامع القمح آخر ما تبقى صامدًا قليلاً في مرفأ بيروت المدمر.
2- صورة من القمر الصناعي تظهر حفرة كبيرة خلفها الانفجار الضخم الذي هز بيروت.
3- صورة توثق حجم الدمار الهائل الذي خلفه 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
4- الدمار الهائل طال أيضًا المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت.. فشرد الأسر والأطفال.
5- شرطي يسارع لمد يد العون لسائق تقطعت به السبل أثناء العاصفة الاستوائية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
6- حرائق غابات هائلة تضرب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
7- مياه الفيضانات تغمر إحدى الحدائق في العاصمة الكورية سيول.
8- البدر في تمامه في سماء غلاستونبري في إنجلترا.
، الأسبوع في 8 صور.. كارثة بيروت تسيطر على المشهد ،
المصدر : الخليج 365
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