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شهدت العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء فيروس كورونا المستجد؛ حيث لم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة.
وسجلت العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة ولله الحمد، فيما انتقل إلى رحمة الله 567 حالة رحمهم الله جميعًا.
ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت فيها مكة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالفيروس.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-09
شهدت العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء فيروس كورونا المستجد؛ حيث لم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة.
وسجلت العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة ولله الحمد، فيما انتقل إلى رحمة الله 567 حالة رحمهم الله جميعًا.
ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت فيها مكة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالفيروس.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
12:57 AM
انخفاض واضح وملموس وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة
شهدت العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء فيروس كورونا المستجد؛ حيث لم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة.
وسجلت العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة ولله الحمد، فيما انتقل إلى رحمة الله 567 حالة رحمهم الله جميعًا.
ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت فيها مكة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالفيروس.
، العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478 ،
المصدر : الخليج 365
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