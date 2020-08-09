، بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020 ،

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اختتم اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي جلساته العلمية التي استمرت ثلاثة أيام من 16-18 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 6-8 أغسطس 2020م، ونظمته الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود. وتأتي هذه الجهود العلمية ضمن رؤية السعودية 2030م.
واستعرض الاجتماع المستجدات بتخصصات طب وجراحة العيون كافة، واشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية، و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، بمشاركة 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل السعودية. كما صاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.
كما سجَّل في هذا الاجتماع أكثر من 1000 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.
وقد تم خلال الاجتماع تكريم عدد من أطباء العيون والبصريات المتميزين، والشركات الطبية التي شاركت في المعرض الطبي.
وخُتم الاجتماع بمحاضرة الملك خالد التذكارية، وألقاها الأستاذ الدكتور روبرت ماكلارين، وهو أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد (استشاري)، زميل جراح زجاجي في كلية ميرتون، (المملكة المتحدة).
وتُلقى هذه المحاضرة التذكارية سنويًّا تخليدًا لذكرى الملك خالد -رحمه الله- الذي أمر ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عام ١٩٧٩م.
الجمعية السعودية لطب العيون
بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
اختتم اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي جلساته العلمية التي استمرت ثلاثة أيام من 16-18 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 6-8 أغسطس 2020م، ونظمته الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود. وتأتي هذه الجهود العلمية ضمن رؤية السعودية 2030م.
واستعرض الاجتماع المستجدات بتخصصات طب وجراحة العيون كافة، واشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية، و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، بمشاركة 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل السعودية. كما صاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.
كما سجَّل في هذا الاجتماع أكثر من 1000 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.
وقد تم خلال الاجتماع تكريم عدد من أطباء العيون والبصريات المتميزين، والشركات الطبية التي شاركت في المعرض الطبي.
وخُتم الاجتماع بمحاضرة الملك خالد التذكارية، وألقاها الأستاذ الدكتور روبرت ماكلارين، وهو أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد (استشاري)، زميل جراح زجاجي في كلية ميرتون، (المملكة المتحدة).
وتُلقى هذه المحاضرة التذكارية سنويًّا تخليدًا لذكرى الملك خالد -رحمه الله- الذي أمر ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عام ١٩٧٩م.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
12:10 AM
اشتمل على 38 جلسة و112 ورقة علمية و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل
اختتم اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي جلساته العلمية التي استمرت ثلاثة أيام من 16-18 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 6-8 أغسطس 2020م، ونظمته الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود. وتأتي هذه الجهود العلمية ضمن رؤية السعودية 2030م.
واستعرض الاجتماع المستجدات بتخصصات طب وجراحة العيون كافة، واشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية، و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، بمشاركة 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل السعودية. كما صاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.
كما سجَّل في هذا الاجتماع أكثر من 1000 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.
وقد تم خلال الاجتماع تكريم عدد من أطباء العيون والبصريات المتميزين، والشركات الطبية التي شاركت في المعرض الطبي.
وخُتم الاجتماع بمحاضرة الملك خالد التذكارية، وألقاها الأستاذ الدكتور روبرت ماكلارين، وهو أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد (استشاري)، زميل جراح زجاجي في كلية ميرتون، (المملكة المتحدة).
وتُلقى هذه المحاضرة التذكارية سنويًّا تخليدًا لذكرى الملك خالد -رحمه الله- الذي أمر ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عام ١٩٧٩م.
، بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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