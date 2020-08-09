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شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ سيارتين علقتا برمال طريقي بقيق والجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):علقت سيارتان، مساء أمس السبت، في رمال طريقين مختلفين بالمنطقة الشرقية.
وتلقى فريق غوث للتوعية والإنقاذ بلاغًا عن سيارة عالقة برمال طريق بقيق بالمنطقة الشرقية وعلى الفور تم توجه فريق غوث لها وإخراجها.
كما تلقى الفريق بلاغًا عن سيارة عالقة برمال طريق الجبيل -البلد- وعلى الفور تم التوجه لموقع البلاغ وإخراج السيارة.
ووثقت مجموعة من الصور محاولات إنقاذ السيارتين العالقتين في الرمال؛ حيث تمت المهمة بنجاح.
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