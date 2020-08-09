إنقاذ سيارتين علقتا برمال طريقي بقيق والجبيل

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): علقت سيارتان، مساء أمس السبت، في رمال طريقين مختلفين بالمنطقة الشرقية. علقت سيارتان، مساء أمس السبت، في رمال طريقين مختلفين بالمنطقة الشرقية. وتلقى فريق غوث للتوعية والإنقاذ بلاغًا عن سيارة عالقة برمال طريق بقيق بالمنطقة الشرقية وعلى الفور تم توجه فريق غوث لها وإخراجها. كما تلقى الفريق بلاغًا عن سيارة عالقة برمال طريق الجبيل -البلد- وعلى الفور تم التوجه لموقع البلاغ وإخراج السيارة. Advertisements ووثقت مجموعة من الصور محاولات إنقاذ السيارتين العالقتين في الرمال؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

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