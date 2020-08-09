شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بالقبض على شخص حرض على التعصب الديني عبر فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي وإثارة التعصب الديني ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه تم التوجيه بالقبض على شخص ظهر في فيديو وقام بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي وإثارة التعصب الديني ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع.

وجاء ذلك استنادا على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية، وفقًا لسبق.