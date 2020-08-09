شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم تأخير المرأة الصلاة بسبب أعمال البيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم تأخير المرأة الصلاة بسبب أعمال البيت، أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم تأخير المرأة الصلاة بسبب أعمال البيت، وقال الشيخ لبرنامج "يستفتونك": هو صحيح لو تأخرها 3 ساعات لأنها أخرتها لسبب معين ولا حرج عليها مادام لم تأتي موعد الصلاة الأخرى. Advertisements وأضاف تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب مادام أنه تعمد ذلك، ومن يعتاد على ذلك فهذا خطر عظيم ويجب أن يأخذ بالأسباب.

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