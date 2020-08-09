شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تضامن الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، مع تظاهرات الغضب في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وغرد "آل الشيخ" عبر "تويتر" موجهًا الرسالة للشعب اللبناني: "إلى كل لبناني شريف حرروا لبنان من كل زعران إيران".

وكانت اندلعت تظاهرات غاضبة في وسط بيروت اليوم السبت اعتراضا على تهاون المسؤولين بأرواح الشعب مطالبين بإعدام المسؤول عن الحادث الأخير.