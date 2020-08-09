بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي. نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على: •مواطنان قاما بارتكاب 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة. •ثلاثة أشخاص ارتكبوا 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود ليتمكنوا من الاستيلاء على الأموال إثر عمليات السحب غير المكتملة للعملاء. •تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ارتكبوا 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بـ 3.750.000 ريال. Advertisements •اثنان من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها. •مواطن سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام المنازل وأشعل النار فيها. • مواطنان ومقيم من جنسية عربية قاموا بسرقة 180ألف ريال ومصوغات ذهبية قيمتها 200 ألف ريال من أحد المنازل. •مواطنان قاما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء . • تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي قرابة 150 ألف ريال ومجوهرات بقيمة مليون ومائتي ألف ريال.

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