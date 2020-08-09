شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: «الحبة البيضاء تقتل الشباب بشكل مفاجىء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، من خطورة تناول الكبتاجون. حذر خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، من خطورة تناول الكبتاجون. وقال "النمر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، في رسالة تحذيرية للشباب: "من أسباب الوفيات المفاجئة في الشباب إدمان الحبة البيضاء (الكبتاجون)". وكان "النمر" نوه في وقت لاحق اليوم إلى أضرار الحبة البيضاء على القلب، حيث قال إنها تؤدي إلى :تسارع نبضات القلب، ضعف العضلة، وارتفاع الضغط، وارتجاع صمامات القلب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: «الحبة البيضاء تقتل الشباب بشكل مفاجىء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.