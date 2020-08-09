شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح الجهة المسؤولة عن سلامة وصول الطرد القادم من الخارج إلى المستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الجمارك أكدت الجمارك السعودية أن شركة النقل السريع هى الجهة التى تتحمل سلامة الطرد القادم من الخارج لحين تسليمه للمستفيد. وذكرت أن الشركة تتحمل مسؤولية فتحه أو إغلاقه إن تطلب الأمر ذلك، مضيفة أن الجمارك لا تتحمل أى مسؤولية عن الأضرار الواقعة على الشحنات.

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