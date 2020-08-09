شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شباب يغامرون بالتجديف في وادي نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، شباب يغامرون بالتجديف في وادي نجران، حيث يعرضون أنفسهم للخطر.

ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.