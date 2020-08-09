شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الشريان" يقدم برنامج مسابقات على MBC والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت قناة MBC1 عن برنامج جديد يقدمه الإعلامي داود الشريان، وهو من نوعية برامج المسابقات.
وبثت القناة الفيديو الدعائي لها، حيث ذكر الإعلامي وهو يتحدث عن البرنامج الذى يسمى بـ" تحدي العائلات".
يذكر أن البرنامج يتضمن سواليف ودردشات ومسابقات في المعلومات العامة بين عائلتين.
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