شكرا لمتابعة خبر عن رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: «تأذيت من أصدقائي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة جديدة غامضة حول تعرضه للأذية من أصدقائه.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "قيسبوك" : "لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي ... وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء !".

واثارت تدوينه تركي آل الشيخ جدلًا حيث ترك الجمهور في حيرة من قصده بهذه الرسالة.