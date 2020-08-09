شكرا لمتابعة خبر عن رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: «تأذيت من أصدقائي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة جديدة غامضة حول تعرضه للأذية من أصدقائه.
وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "قيسبوك" : "لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي ... وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء !".
واثارت تدوينه تركي آل الشيخ جدلًا حيث ترك الجمهور في حيرة من قصده بهذه الرسالة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: «تأذيت من أصدقائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.