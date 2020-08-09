شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على بعض محافظات الرياض. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على بعض محافظات الرياض. وشمل التنبيه محافظات (الخرج-الدراعية-الدوادمي-الرين-الزلفى-السليل-الرياض-المجمعة-المزاحمية-حريملاء-رماح-عفيف-وادي الدواسر). وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها تدني في مدى الرؤية حتى الساعة 2:30 صباحاً.

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