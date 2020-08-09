شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قص المرأة لشعرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم قص المرأة لشعرها.
وقال الخثلان خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس أن تقص المرأة شعر رأسها بشرط ألا يكون في ذلك تشبها بالرجل ".
واستدل الخثلان بجواز قص المرأة لشعرها وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن من شعورهن موضحا:" يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بشرط ألا تتشبه بالرجل ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قص المرأة لشعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.