شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قص المرأة لشعرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم قص المرأة لشعرها.

وقال الخثلان خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس أن تقص المرأة شعر رأسها بشرط ألا يكون في ذلك تشبها بالرجل ".

واستدل الخثلان بجواز قص المرأة لشعرها وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن من شعورهن موضحا:" يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بشرط ألا تتشبه بالرجل ".