ما المقصود بنظام العمل المرن؟.. وكيف يتم حساب الأجر بالساعة؟

بعد بدء تطبيقه اعتبارًا من اليوم..
يُقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر.
ويُحتسب الأجر بالساعة، بحسب النظام الذي يشترط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وسواء كان العمل يوميًا أو في بعض أيام الأسبوع.
وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
هل يحتسب العمل المرن بنسب التوطين
يُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت «مرن» في نسب التوطين، وذلك وفق النسب المعتمدة في برنامج «نطاقات»، ويُسجَّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، تطبيق عقود نظام «العمل المرن». وتسمح هذ العقود بالتعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة، بحسب الوزارة.
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