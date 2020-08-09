شاهد.. الأمن العام يقبض على تشكيلين عصابيين نفّذا جرائم خطيرة خلال الأيام الماضية

أصدر الأمن العام، اليوم السبت، تقريرًا «في قبضة رجال الأمن» الذي يوضح الجهود المبذولة لكشف غموض مجموعة من الجرائم الخطيرة التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام القليلة الماضية.

وفي تقرير مصوَّر، أكد «الأمن العام»، أنه تم القبض على مواطنين اثنين ارتكبا 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمُعَدَّات الثقيلة من مواقع متفرقة وعثر بحوزتهما على 24 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وأفاد أنه تم القبض أيضًا على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود؛ لتمكينهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

ولفت «الأمن العام» إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 7 وافدين من جنسية آسيوية، ارتكبوا 250 حادثة سرقة للكبايل النحاسية والقواطع الكهربائية، تقدَّر قيمتها بـ3 ملايين و750 ألف ريال من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في أحياء عدة.

وفي السياق ذاته، أشار «الأمن العام» إلى إلقاء القبض على اثنين من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنا كسر زجاج السيارات وسرقة مقتنياتها، والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها.

Advertisements

كما تم القبض على مواطن يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها.

وأفاد الأمن العام بإلقاء القبض على مواطنين اثنين ومقيم من جنسية عربية، قاموا بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف ريال من أحد المنازل، وضُبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات.

وأُلقي القبض أيضًا على مواطنين قاما بسرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء.

ولفت الأمن العام إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص قاموا بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي يقارب 150 ألف ريال وذهب ومجوهرات تقدر قيمتها بمليون و200 ألف ريال.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على منفذي 10 جرائم