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21 تنبيها لتقلبات الطقس خلال 24 ساعة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكثر من 21 تنبيها لتقلبات الطقس خلال الـ 24 ساعة الماضية معظمها تحذر من الأمطار والسيول في مناطق عسير ومكة المكرمة والباحة ونجران وجازان، فيما صدرت تنبيهات أخرى تحذر من موجات الغبار والأتربة في عدة مناطق منها مكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض وتبوك والمدينة المنورة.

وتشمل التنبيهات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما يتسبب في شبه انعدام في الرؤية. ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والبرك وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير.

وكذلك نبهت الأرصاد من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


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