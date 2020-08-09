انخفاض حسابات المياه النشطة بجازان وتبوك

سجلت منطقتا تبوك وجازان انخفاضا لافتا في اشتراكات خدمات المياه خلال العام الماضي بعد انخفاض الاشتراكات المسجلة النشطة في المنطقتين بنسبة 21.7 % بجازان، و6.9 % في تبوك في ظل ارتفاع إجمالي الاشتراكات النشطة بالمملكة بنسبة 4.3 %.

وأظهر تقرير حديث لوزارة البيئة والمياه والزراعة اطلعت عليه «دوت الخليج» نمو عدد المشتركين النشطين بخدمات المياه خلال العام 2019 ليصل إلى 2.020.700 اشتراك مقابل 1.936.600 في العام السابق له حيث سجلت أغلب المناطق ارتفاعات متفاوتة في أعداد الاشتراكات.

أعلى المناطق نموا

تظهر البيانات الواردة بالتقرير أن النمو في عدد الاشتراكات تفاوت بين 26.5 % و0.8 % خلال العام الماضي حيث سجلت منطقة الباحة أعلى معدل للنمو بنسبة 26.5 % بعد ارتفاع أعداد الاشتراكات فيها من 39.200 إلى 49.600، وتلتها منطقة عسير بنمو وصل إلى

20.2 % مرتفعة من 48.000 إلى 57.700، في حين سجلت نجران نموا في الاشتراكات بنسبة 18.4 % حيث ارتفعت من 51.600 إلى 61.100، وتلتها حائل بنمو 15.4 % مرتفعة من 54.000 إلى 62.300، كما سجلت الاشتراكات بالمدينة المنورة نموا بنسبة 9.9 % مرتفعة من 114.300 إلى 125.600، وفي الحدود الشمالية 7.5 % مرتفعة من 22.600 إلى 24.300، وفي الجوف 7.4 % مرتفعة من 21.500 إلى 23.100، في حين سجلت القصيم نموا بنسبة 5.9 % مرتفعة من 154.100 إلى 163.200، ومحافظات منطقة مكة المكرمة دون جدة ومكة والطائف سجلوا نموا بنسبة 5.6 % مرتفعين من 6.600 إلى 6.970

الأقل نموا

سجلت المناطق المركزية أقل نسب النمو المسجلة في أعداد الاشتراكات، مقارنة بعدد الاشتراكات، حيث سجلت العاصمة المقدسة وجدة والطائف نموا بنسبة 4.7 % مرتفعة من 323.600 إلى 338.800، ومدينة الرياض 3.2 % مرتفعة من 494.000 إلى 509.700، والمنطقة الشرقية 2.9 % مرتفعة من 340.400 إلى 350.400، ومحافظات منطقة الرياض 0.8 % مرتفعة من 135.700 إلى 136.800 حيث تعتبر هذه المناطق الأعلى من حيث عدد الاشتراكات النشطة المسجلة بخدمات المياه والأقل بنسبة النمو السنوي.

مناطق الاشتراكات المتراجعة

سجلت منطقة جازان تراجعا كبيرا في أعداد الاشتراكات المسجلة بخدمات المياه، حيث انخفضت فيها أعداد الاشتراكات خلال العام الماضي بنسبة 21.7 منخفضة من 83.100 اشتراك إلى 68.300، ومثلها تبوك التي انخفضت فيها الاشتراكات بنسبة 6.9 % منخفضة من 47.900 إلى 44.800 مشترك مسجل بخدمات المياه حتى نهاية العام الماضي.

الاشتراكات النشطة حسب المناطق:

الباحة= 26.5%

2018=39.200

2019=49.600

- عسير= 20.2%

2018=48.000

2019=57.700

- نجران= 18.4%

2018=51.600

2019=61.100

- حائل= 15.4%

2018=54.000

2019=62.300

- المدينة المنورة=9.9%

2018=114.300

2019=125.600

- الحدود الشمالية= 7.5%

2018=22.600

2019=24.300

- الجوف = 7.4%

2018=21.500

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2019=23.100

- القصيم =5.9%

2018=154.100

2019=163.200

- محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية= 5.6%

2018=6.600

2019=6.970

- العاصمة المقدسة وجدة والطائف= 4.7%

2018=323.600

2019=338.800

- مدينة الرياض= 3.2%

2018= 494.000

2019= 509.700

- المنطقة الشرقية= 2.9%

2018=340.400

2019=350.400

محافظات منطقة الرياض= 0.8%

2018= 135.700

2019= 136.800

المنخفضة:

- جازان=-21.7%

2018=83.100

2019=68.300

- تبوك= - 6.9%

2018=47.900

2019=44.800

الإجمالي= 4.3%

2018=1.936.600

2019=2.020.700