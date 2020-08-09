جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي

تواصل جامعة نجران، استقبال طلبات القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1442/‏‏‏1441، حتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري، على أن تُعلَن النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.