وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول الاحتياطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.