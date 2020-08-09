وأزالت بلدية محافظة الدرب أكثر من 2000 طن من مياه الأمطار متجمعة في جميع الأحياء السكنية بالمحافظة خلال الأسبوع المنصرم إثر التجمعات المطرية التي تسببت في إغلاق الطرق وطمر بعض المنازل في بعض أحياء الدرب وقرى مركز عتود.
أوضح ذلك لـ»دوت الخليج» رئيس بلدية الدرب المهندس محمد الخرمي، الذي أكد أيضا أن الأحياء التي استفادت من الخدمة هي الكدره، أبو يحيى، أبو السداد، القايم، الدرب القديم، المسامير، الغريف، سمرة الجد، عتود، أم الحنشان، الردحة، السميرات. وأضاف أنه تم إغلاق العقوم التي فتحت بسبب قوة السيول وذلك لحماية المنازل والقرى.
وأكد الخرمي أنه تم البدء في معالجتها بداية بالطرق الرئيسية ثم التوجه للأحياء لاستكمالها، حيث يتم معالجتها بقص الحفرية ثم دك التربة بالرصاصة ثم رش mc1 على الأرض الطبيعية (التربة) ورش مادة rc2 لربطها بالأسفلت القديم وتغطية الحفرية، مبينا أن 5 فرق للإصحاح البيئي تقوم بالرش المنزلي والرش الفراغي -الضغط العالي- بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، إضافة لتجفيف وردم المستنقعات وأماكن تجمع المياه للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات ومباشرة بلاغات الجهات الحكومية والميدانية على 940 فور ورودها لمعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 2000 طن من مخلفات أمطار الدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.