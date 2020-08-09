إنقاذ مواطن سقط بمنحدر جبلي

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ميسان من إنقاذ مواطن سقط من قمة بمنحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقت بلاغاً الجمعة الماضية يفيد عن سقوط شخص بمنحدر جبلي.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ لموقع الحادث، وبالوصول إلى الموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس بمنحدر جبلي شديد الوعورة يبعد حوالي 3 كيلومترات عن آخر نقطة تصل إليها الآليات حيث ترجل رجال الإنقاذ، وتم الوصول إلى الشخص وإنقاذه.