حرس الحدود يخلي بحارا تركيا مريضا

وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC قام بتحديد موقع السفينة، حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض يوم الجمعة 1441/12/17، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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