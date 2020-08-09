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مغاسل الملابس تحت مجهر بلدية معابدة مكة

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تقوم بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمراقبة مغاسل الملابس في المناطق المحيطة بها بهدف الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث الشنبري، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم، مبينا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.


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