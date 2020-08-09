العمل الإنساني للسعودية يصل لـ156 دولة حول العالم

524 مساهمة مالية
تم رصد مساهمات المملكة المالية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وصناديق التنمية الإقليمية والإنسانية والخيرية، حيث بلغت مساهمة المملكة 524 مساهمة مالية بلغت 8.10 مليارات ريال سعودي (2.16 مليار دولار أمريكي).
وتوزعت المساهمات على عدة قطاعات: الميزانية وتمويل البرامج العامة، والمنظمات والهيئات التنموية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والعمل الخيري والاجتماعي للهيئات الدولية والإقليمية.
وبلغت قيمة الخدمات المقدمة للزوار (اللاجئين) والتي تقدم خدمات صحية وتعليمية مجانية 54.5 مليار ريال سعودي (13.73 مليار دولار أمريكي). الزوار من اليمن وسورية وميانمار.
مساعدة اللاجئين
أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة منصة للاجئين والنازحين والزوار لتسليط الضوء على نوع وحجم المساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية. وبلغت المساعدات المقدمة للاجئين والنازحين والزوار 51.5 مليار ريال سعودي (13.73 مليار دولار أمريكي).
ومن أكبر الدول المستفيدة هي اليمن (16.92 مليار دولار أمريكي) مع 665 مشروعا وخدمة للزوار اليمنيين. تليها سورية (6.16 مليارات دولار) بـ 276 مشروعًا وخدمة للزوار السوريين، وأخيراً مصر (2.26 مليار دولار) بـ 52 مشروعًا.
سجل المملكة في العمل الإنساني العالمي
175.64 مليار ريال سعودي المعونات منذ 1975
3701 عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية المسجلة في 156 دولة
116.06 مليار ريال قيمة المشاريع الإنسانية والتنموية
524 مساهمة مالية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
54 مليار ريال قيمة الخدمات المقدمة للزوار (اللاجئين)
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