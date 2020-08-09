العمل الإنساني للسعودية يصل لـ156 دولة حول العالم

يتصدر العمل الإنساني الأجندة الخارجية للمملكة العربية السعودية ، حيث يحظى باهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان . وبلغ إجمالي المساعدات المسجلة على منصة المعونات السعودية منذ عام 1975 نحو 175.64 مليار ريال سعودي (46.83 مليار دولار أمريكي). وبلغ عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية المسجلة 3.701 مشروع في 156 دولة حول العالم - بإجمالي 116.06 مليار ريال سعودي (30.94 مليار دولار أمريكي). وكانت طائرة المساعدات الثالثة وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وذلك ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. 524 مساهمة مالية تم رصد مساهمات المملكة المالية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وصناديق التنمية الإقليمية والإنسانية والخيرية، حيث بلغت مساهمة المملكة 524 مساهمة مالية بلغت 8.10 مليارات ريال سعودي (2.16 مليار دولار أمريكي). وتوزعت المساهمات على عدة قطاعات: الميزانية وتمويل البرامج العامة، والمنظمات والهيئات التنموية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والعمل الخيري والاجتماعي للهيئات الدولية والإقليمية. وبلغت قيمة الخدمات المقدمة للزوار (اللاجئين) والتي تقدم خدمات صحية وتعليمية مجانية 54.5 مليار ريال سعودي (13.73 مليار دولار أمريكي). الزوار من اليمن وسورية وميانمار. مساعدة اللاجئين أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة منصة للاجئين والنازحين والزوار لتسليط الضوء على نوع وحجم المساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية. وبلغت المساعدات المقدمة للاجئين والنازحين والزوار 51.5 مليار ريال سعودي (13.73 مليار دولار أمريكي). ومن أكبر الدول المستفيدة هي اليمن (16.92 مليار دولار أمريكي) مع 665 مشروعا وخدمة للزوار اليمنيين. تليها سورية (6.16 مليارات دولار) بـ 276 مشروعًا وخدمة للزوار السوريين، وأخيراً مصر (2.26 مليار دولار) بـ 52 مشروعًا. Advertisements سجل المملكة في العمل الإنساني العالمي 175.64 مليار ريال سعودي المعونات منذ 1975 3701 عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية المسجلة في 156 دولة 116.06 مليار ريال قيمة المشاريع الإنسانية والتنموية 524 مساهمة مالية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 54 مليار ريال قيمة الخدمات المقدمة للزوار (اللاجئين)



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