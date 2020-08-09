تقارير أسبوعية حول تحديات عودة المدارس

فيما يتبقى على بدء العام الدراسي الجديد 22 يوما، بدأت إدارات التعليم بتشكيل لجان إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي، وذلك تزامنا مع تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة وتنفيذ 9 مهام.

واطلعت «دوت الخليج» على خطاب وجهه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن تتضمن مهام اللجنة الإشراف العام على خطة العودة للعام الدراسي 1442هـ والتحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم كل فيما يخصه، ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للمدارس والإشراف على تطبيقها.

مهام اللجنة

حُددت مهام اللجنة بالإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، والإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، والإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، والإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للمدارس، وأخيراً متابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة.

تقرير أسبوعي

طلب وزير التعليم من اللجنة أن ترفع لمكتب تحقيق الرؤية تقريرا أسبوعيا عن سير العمل، وفقاً للمخطط الشامل، يتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها، في حين أكد توجيه الوزير أن للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وإدارات التعليم، ولها تشكيل فرق عمل من أعضائها أو غيرهم.

متابعة العملية التعليمية

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أكد توجيه وزير التعليم أنه على نائب الوزير متابعة انتظام العملية التعليمية واستمرار الدراسة، حضورياً أو عن بعد، وفق النماذج المعتمدة، وعلى مديري التعليم ومديري مكاتب التعليم كل في حدود اختصاصه، التأكد من ذلك والرفع لصاحب الصلاحية بأي تحديات تواجههم بشكل فوري، فيما أوضح أنه على رؤساء اللجان المشكلة في مكاتب التعليم رفع تقارير أسبوعية لمديري التعليم، ويرفع مديرو التعليم تقارير أسبوعية لنائب الوزير، تتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها.

من مهام اللجنة الإشراف على:

* اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس

* جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب

* جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات

* استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة