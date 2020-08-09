اخبار السعوديه

مزارعون يدافعون عن عجوة المدينة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دافع مجموعة من المزارعين في المدينة المنورة عن قيمة العجوة وجودتها والمبالغ العالية التي تدفع لها، وذلك ردا على ما نشر حول مقطع لحراج تمور يعرض الكيلو بـ 3 ريالات للعجوة. وأوضحوا أن المنتج المعروض في المقطع جودته قليلة وتعرض للمياه وأن المعروض لم يبع. ونفى المزارعون أن يكون ما تضمنه المقطع المصور صحيحا، على الرغم من ارتفاع تكاليف جني المحصول والفواتير التي تدفع سنويا كذلك وقوف السوق هذا العام بعد جائحة وإغلاق وهدم سوق التمور في المنطقة المركزية وزيادة المستودعات بالتمور إلا أن أسعار التمور الجيدة والفئة الممتازة لا ينقص سعرها وتم بيع عدد من تمور العجوة في الفترة الأخيرة بـ 25 ريالا للكيلو الواحد.

وانتقد المزارعون ظهور المقطع وعدم إلمام مصوره بمعلومات كافية حول تمر العجوة، والتوضيح حول الحراج والمزاد الذي أقيم على التمر، وأن المقطع إساءة لعجوة المدينة حيث اعتادوا على ظهور صور ومقاطع من مصورين غير ملمين بالسوق وينقصهم الإلمام بالأسعار والتأكد منها وترسية المزاد قبل نشر المقطع.

وأوضح مالك أحد متاجر التمور عبدالغني الأنصاري أن وضع التمور في كرتون موز يحوي عشرين كيلوجراما وإنزاله السوق للبيع يعد خطأ فادحا، حيث لا يمكن للشخص شراء هذه الكمية وحملها للموقع الذي يريد، كما أن تصريف التمور يعد فنا وعلما فيجب أن تباع العجوة في أعلى مستوى للكرتون بوزن 10 كيلوجرامات، وكذلك كيف يمكن الكشف على كل الكميات التي تعرض في كراتين الموز وتحوي 20 كلجم، داعيا إلى اجتماع المزارعين وإنشاء شركة تسويقية كبرى حتى لا تتكرر مثل هذه الأسعار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزارعون يدافعون عن عجوة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا