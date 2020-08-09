مزارعون يدافعون عن عجوة المدينة

وانتقد المزارعون ظهور المقطع وعدم إلمام مصوره بمعلومات كافية حول تمر العجوة، والتوضيح حول الحراج والمزاد الذي أقيم على التمر، وأن المقطع إساءة لعجوة المدينة حيث اعتادوا على ظهور صور ومقاطع من مصورين غير ملمين بالسوق وينقصهم الإلمام بالأسعار والتأكد منها وترسية المزاد قبل نشر المقطع.
وأوضح مالك أحد متاجر التمور عبدالغني الأنصاري أن وضع التمور في كرتون موز يحوي عشرين كيلوجراما وإنزاله السوق للبيع يعد خطأ فادحا، حيث لا يمكن للشخص شراء هذه الكمية وحملها للموقع الذي يريد، كما أن تصريف التمور يعد فنا وعلما فيجب أن تباع العجوة في أعلى مستوى للكرتون بوزن 10 كيلوجرامات، وكذلك كيف يمكن الكشف على كل الكميات التي تعرض في كراتين الموز وتحوي 20 كلجم، داعيا إلى اجتماع المزارعين وإنشاء شركة تسويقية كبرى حتى لا تتكرر مثل هذه الأسعار.
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