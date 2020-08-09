، منظفات غير آمنة.. أبرز المخالفات المرصودة على مغاسل الملابس بـ"معابدة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشنبري": لن نتوانى عن اتخاذ التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن البلدية شكلت فريقًا رقابيًا؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم، مبينًا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في استخدام منظفات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وسوء أماكن العمل الداخلية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد "الشنبري" أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المحال، داعيًا المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على رقم البلاغات الموحد 940 .

أمانة العاصمة المقدسة