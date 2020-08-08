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داود الشريان يعود لشاشة MBC لتقديم برنامج مسابقات
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاد الإعلامي والمذيع اللامع داود الشريان لشاشة mbc ببرنامج مسابقات جديد اسمه “تحدي العائلات”، وذلك بعد انقطاع عن الظهور التلفزيوني.
وفي التفاصيل: نشرت mbc برومو دعائي عن المسابقة يظهر فيه “الشريان” وهو يشجع الجمهور على التسجيل في المسابقة.
وقالت القناة: إن فكرة المسابقة عبارة عن منافسة بين عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد، وتتواجه العائلتان من خلال الإجابة على أسئلة عدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية.
والعائلة التي تجمع أكبر عدد نقاط في المسابقة تفوز، وليس هناك عمر محدد للاشتراك، ويجب وجود فرد واحد على الأقل من العائلة فوق 18 سنة.
وعلى أفراد العائلة أن يكونوا متقاربين، وعلى معرفة جيدة ببعض، ولا يوجد عدد محدد للأفراد الذين يمكنهم المشاركة، لكن سيتم اختيار أفضل المتقدمين من العائلة.
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