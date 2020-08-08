2020-08-09

متحدث الصحة يستعرض التحليل الوبائي وأبرز الاستفسارات عن كورونا.. اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 19 ذي الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.

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ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يستعرض خلال المؤتمر التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة.

كما يناقش متحدث الصحة، خلال المؤتمر، الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

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