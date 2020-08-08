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حسان دياب يدعو لانتخابات نيابية مبكرة في لبنان
للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
وفي كلمة مقتضبة، قال دياب: “بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد”.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه غير متمسك بالحكم، مشيرًا إلى أن حكومته التزمت في بياناها الوزاري بمطالب الثورة، وأنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وأشار دياب إلى أن التحقيق حول كارثة المرفأ يجب أن يجيب عن أسئلة الناس قبل القضاء والتي تتساءل عن المستفيد من بقاء هذه المواد في مرفأ بيروت؟
ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن لبنان يعيش كارثة كبرى وهو بحاجة للدعم، وأن الأوضاع المعيشية في البلاد لا يمكن تحملها، مشيرًا إلى أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.
وتتزامن كلمة رئيس الوزراء اللبناني مع عودة آلاف المتظاهرين السبت حاملين أسماء ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت تحت شعار “يوم الحساب”، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة التي دمّرت عاصمتهم وحولت مرفأها ساحة خردة.
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