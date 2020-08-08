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شكرا لقرائتكم في قبضة رجال الأمن.. 7 وافدين نفذوا 250 حادثة سرقة بقيمة 3.7 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
في قبضة رجال الأمن.. 7 وافدين نفذوا 250 حادثة سرقة بقيمة 3.7 مليون ريال
مواطنان قاما بارتكاب 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على:
– مواطنين قاما بارتكاب 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة.
– ثلاثة أشخاص ارتكبوا 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود ليتمكنوا من الاستيلاء على الأموال إثر عمليات السحب غير المكتملة للعملاء.
– تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ارتكبوا 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بـ3.750.000 ريال.
– مواطنين ومقيم من جنسية عربية قاموا بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية قيمتها 200 ألف ريال من أحد المنازل.
– اثنين من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها.
– مواطن سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام المنازل وأشعل النار فيها.
– مواطنين قاما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء.
– تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي قرابة 150 ألف ريال ومجوهرات بقيمة مليون ومائتي ألف ريال.
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