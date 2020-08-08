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إجراء سعودي جديد بشأن لقاح كوورنا

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار 211 زيارة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن أبحاثها حول المستجد كوفيد 19 مستمرة.

وأوضحت أنها ستجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن التجربة السريرية في المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا.

وتنفذها الصحة بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير اللقاح، حيث نفذت تجارب المرحلتين في الصين. وأظهرت المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين وإستجابة مناعية جيدة.

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