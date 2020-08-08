“الكهرباء” توضح طريقة التعويض حال تضرر الأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب تكرار انقطاع التيار

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 92 زيارة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء طريقة التعويض عن تلفيات الأجهزة الكهربائية المنزلية الناجمة عن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية.

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وأوضحت أن المتضرر عليه تقديم طلب التعويض إلى مكتب خدمة المشتركين وإحضار صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.

يُذكر أن نظام الشركة يمنح المشترك حق طلب التعويض إذا تكرر انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية.

وسيكون التعويض بمبلغ 200 ريال لمرة واحدة في السنة، ويسقط إذا كان سبب الانقطاع أحداثا خارجة عن السيطرة الإدارية.